Трамп хочет увязать договор с Украиной о ресурсах с прекращением огня – Bloomberg

Источники называют это основной причиной, почему документ все еще не подписан

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Европейским чиновникам сообщили, что президент США Дональд Трамп хочет увязать предложенное американо-украинское соглашение по ресурсам с требованиями к Киеву взять на себя обязательство по быстрому прекращению огня с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные информированные источники.

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По их словам, Вашингтон дал понять, что Трамп хочет завершить соглашение с Украиной, заключение которого было приостановлено после его спора с Владимиром Зеленским в Белом доме при условии, что украинский лидер согласится на "реальный путь к перемирию и переговорам с Москвой".

Собеседники заявили, что эти дополнительные условия являются основной причиной, почему договор все еще не подписан, несмотря на публичные заявления Трампа и Зеленского о том, что они готовы это сделать.

Некоторые из источников сообщили, что в ближайшие дни может произойти сдвиг по соглашению, и украинские и американские чиновники могут встретиться в Саудовской Аравии, куда Зеленский должен отправиться на следующей неделе. Другие анонимные чиновники предупредили, что позиция Штатов всегда может измениться, поскольку Трамп часто меняет свое мнение.

Белый дом не ответил на запрос Bloomberg по поводу комментария.

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Параллельно с требованиями к Украине американские чиновники вели переговоры с Россией, заявил агентству один из неназванных чиновников, однако неясно, оказывается ли какое-либо давление на Москву, чтобы села за стол переговоров.

Несколько европейских чиновников заявили агентству, что, по их оценке, конечная цель диктатора Владимира Путина захватить Украину не изменилась и ему нельзя доверять.

Как отмечает медиа, некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что стремление Трампа к быстрому перемирию без гарантий безопасности может навязать Киеву плохое соглашение, что может подорвать безопасность континента.

Они скептически относятся к тому, что Путин примет введение западных миротворцев в Украину, несмотря на заявления Трампа, что он это сделает. В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров постоянно отвергает такую возможность.

По словам чиновников, если Москва будет придерживаться той же позиции на каких-либо переговорах, тогда Трампу станет ясно, что именно российский диктатор не желает идти на компромисс.

Чиновники добавили, что основным страхом в этом сценарии является то, что Трамп "просто уйдет, оставив после себя хрупкое перемирие, которое вряд ли удержится".