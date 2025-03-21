Туск закликав "не божеволіти", думаючи, що 56 самітів швидше принесуть мир Україні

Водночас прем'єр-міністр заявив, що Польща буде представлена на саміті щодо України 27 березня в Парижі

Дональд Туск (Фото: Christophe Petit Tesson/EPA)

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів, що велика кількість самітів та відеоконференцій швидше призведе до миру в Україні. Про це він сказав на пресконференції після саміту Європейського союзу, передає TVP Info.

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"Справді дуже багато таких зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок щодо українського питання. Дехто може сказати, що це занадто. І, видається, кількість зустрічей не призводить до прогресу... Не божеволіймо, думаючи, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, мир настане швидше", – заявив Туск.

Водночас він підкреслив, що не хоче применшувати зусилля президента Франції Еммануеля Макрона, оскільки вони, як зазначив Туск, були "справді корисними".

Прем'єр-міністр додав, що Польща буде представлена на саміті щодо України 27 березня в Парижі. Він заявив, що Варшава братиме участь, бо є учасницею всіх подібних форматів, але не повідомив, чи поїде до Парижа особисто.

Макрон запропонував Туску перед зустріччю віч-на-віч обмінятись думками щодо саміту, і вони домовились це зробити.