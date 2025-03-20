Наступного тижня у Парижі відбудеться зустріч лідерів щодо України та миру – Bloomberg

Париж (Фото: Oliver Weiken / EPA)

Лідери країн зустрінуться у Парижі наступного тижня, аби обговорити свою позицію щодо України та вимоги до мирного процесу. Про це повідомляє агенція Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані у цих планах.

За їхніми даними, Німеччина, Італія та Польща стануть одними з країн – членів Євросоюзу, що візьмуть участь, а також очікуються держави, що не входять до блоку, як-от Велика Британія та Канада.

Європейські союзники Києва намагаються долучитися до переговорного процесу після того, як США почали прямі перемовини з Україною та Росією. Раніше, 2 березня, Британія скликала саміт щодо оборони та безпеки, на якому серед іншого обговорювалося створення "коаліції охочих" з надання миротворчого контингенту для України після війни.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу, що наступного тижня відвідає Францію та матиме низку зустрічей.

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