На следующей неделе в Париже состоится встреча лидеров по Украине и миру – Bloomberg
Лидеры стран встретятся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.
По их данным, Германия, Италия и Польша станут одними из участвующих стран – членов Евросоюза, а также ожидаются не входящие в блок государства, такие как Великобритания и Канада.
Европейские союзники Киева пытаются принять участие в переговорном процессе после того, как США начали прямые переговоры с Украиной и Россией. Ранее, 2 марта, Британия созвала саммит по обороне и безопасности, на котором, среди прочего, обсуждалось создание "коалиции желающих" для предоставления миротворческого контингента для Украины после войны.
Накануне президент Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга, что на следующей неделе посетит Францию и проведет ряд встреч.
- 17 февраля в Париже президент Франции Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну.
- 19 февраля Макрон провел второй саммит в Париже с другими странами, на мероприятии обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины.