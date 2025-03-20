Путин не должен получить вето на западных миротворцев в Украине – топ-дипломат Британии

Дэвид Лэмми (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не должен получить право вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено соглашение о прекращении войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает телеканал Sky News.

"Путин должен просто принять безусловное прекращение огня. Это план, лежащий на столе, приступим к нему, чего мы ждем?" – рассказал чиновник.

По его мнению, партнеры не должны предоставить Путину право вето на "архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир".

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Ранее российский диктатор настаивал, что не согласится на размещение войск НАТО или стран запада как миротворцев в рамках какого-либо соглашения об окончании войны.

Лэмми добавил: "И, конечно, это означает, что должна быть роль для тех из нас в Европе и за ее пределами, кто хочет обеспечить Украине способность защитить себя и гарантировать, что, как мы видели в 2014 году, Путин не сможет вернуться через несколько лет".