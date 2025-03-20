Путин не должен получить вето на западных миротворцев в Украине – топ-дипломат Британии
Российский диктатор Владимир Путин не должен получить право вето на присутствие европейских миротворцев в Украине, если будет заключено соглашение о прекращении войны. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, сообщает телеканал Sky News.
"Путин должен просто принять безусловное прекращение огня. Это план, лежащий на столе, приступим к нему, чего мы ждем?" – рассказал чиновник.
По его мнению, партнеры не должны предоставить Путину право вето на "архитектуру безопасности, которая будет регулировать этот мир".
Ранее российский диктатор настаивал, что не согласится на размещение войск НАТО или стран запада как миротворцев в рамках какого-либо соглашения об окончании войны.
Лэмми добавил: "И, конечно, это означает, что должна быть роль для тех из нас в Европе и за ее пределами, кто хочет обеспечить Украине способность защитить себя и гарантировать, что, как мы видели в 2014 году, Путин не сможет вернуться через несколько лет".
- 20 марта в Британии состоится встреча военных руководителей стран-партнеров для обсуждения вопроса размещения миротворцев в Украине.
- Британский премьер Стармер заявил, что важно, чтобы Соединенное Королевство и его союзники смогли немедленно отреагировать в случае заключения мирного соглашения.
- Газета The Sunday Times со ссылкой на источники заявила, что планируемый западный контингент для Украины составит более 10 000 человек, а основные силы, вероятно, предоставят Британия и Франция.