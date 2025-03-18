Стармер поговорил с Трампом. Призвал обеспечить Украине "самую сильную позицию"
Вечером в понедельник, 17 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщили на Дуанинг-стрит, передает телеканал Sky News.
Стороны обсудили войну в Украине и желание Трампа положить ей конец перед его разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированным на 18 марта.
Стармер сказал Трампу, что Украина должна быть в "самой сильной позиции", чтобы обеспечить "справедливый и крепкий мир".
Британский премьер проинформировал президента США о встречах "коалиции желающих", в рамках которой более 30 стран будут вовлечены в поддержку Украины.
Разговор состоялся в тот момент, когда президент Владимир Зеленский призвал союзников Украины усилить давление на Путина, чтобы тот принял предложение о прекращении огня, говорится в материале.
- 17 марта спикер Белого дома заявила, что Трамп может ввести дополнительные санкции против России, если его переговоры с Путиным пройдут "не так, как он надеется".
- Трамп и Путин будут обсуждать, в частности, вопросы оккупированной Запорожской атомной станции.
- 18 марта Трамп сказал, что многие детали будущего соглашения о завершении российско-украинской войны уже утверждены.