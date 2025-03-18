Стармер поговорил с Трампом. Призвал обеспечить Украине "самую сильную позицию"

На 18 марта запланирован разговор Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным

Кир Стармер (Фото: Betty Laura Zapata/EPA)

Вечером в понедельник, 17 марта, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом сообщили на Дуанинг-стрит, передает телеканал Sky News.

Стороны обсудили войну в Украине и желание Трампа положить ей конец перед его разговором с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированным на 18 марта.

Стармер сказал Трампу, что Украина должна быть в "самой сильной позиции", чтобы обеспечить "справедливый и крепкий мир".

Британский премьер проинформировал президента США о встречах "коалиции желающих", в рамках которой более 30 стран будут вовлечены в поддержку Украины.

Разговор состоялся в тот момент, когда президент Владимир Зеленский призвал союзников Украины усилить давление на Путина, чтобы тот принял предложение о прекращении огня, говорится в материале.