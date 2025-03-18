Стармер поговорив з Трампом. Закликав забезпечити Україні "найсильнішу позицію"
Увечері в понеділок, 17 березня, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Про це повідомили на Дуанінг-стріт, передає телеканал Sky News.
Сторони обговорили війну в Україні та бажання Трампа покласти їй кінець перед його розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним, запланованою на 18 березня.
Стармер сказав Трампу, що Україна повинна бути в "найсильнішій позиції", щоб забезпечити "справедливий і міцний мир".
Британський прем’єр поінформував президента США про зустрічі "коаліції охочих", у межах якої понад 30 країн будуть залучені до підтримки України.
Розмова відбулася в той момент, коли президент Володимир Зеленський закликав союзників України посилити тиск на Путіна, щоб той прийняв пропозицію про припинення вогню, йдеться у матеріалі.
- 17 березня речниця Білого дому заявила, що Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо його переговори з Путіним пройдуть "не так, як він сподівається".
- Трамп і Путін обговорюватимуть, зокрема, питання окупованої Запорізької атомної станції.
- 18 березня Трамп сказав, що багато деталей майбутньої угоди про завершення російсько-української війни вже затверджено.