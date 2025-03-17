Трамп знову заявив про нібито оточення українських військових. Говоритиме про це з Путіним

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп знову заявив про нібито оточення українських військових й анонсував, що говоритиме про це з російським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 18 березня. Спілкування американського лідера з журналістами опублікував телеканал Fox News.

"Завтра я поговорю з президентом Росії Путіним, аби врятувати деяких [українських] солдатів, які знаходяться у великій біді. По суті, вони захоплені. Вони оточені російськими солдатами... І я вважаю, що якби не я, їх [українських військових] би тут вже не було. Мені вдалося переконати їх [росіян] нічого не робити поки що", – стверджує Трамп.

Він не уточнив, де саме нібито відбулося це оточення. Раніше, 14 березня, Трамп заявив, що саме в той момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й у дуже поганому та вразливому стані".

Американський лідер зазначив, що просив російського диктатора зберегти їм життя. Реагуючи на цю заяву Трампа, Путін висунув вимогу до українських військових у Курській області здатися у полон.

Водночас реальних підтверджень такому оточенню немає. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські сили у Курській області мають вихід до російсько-українського кордону. Так само ситуацію передає й український OSINT-проєкт Deepstate.

Мапа: Генштаб ЗСУ