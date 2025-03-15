РФ хоче оточити Сили оборони у Курській області, але зробити це на території України – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни хочуть оточити українські сили, що перебувають у Курській області, але зробити це на території України. Про це голова держави розповів на брифінгу, який транслювало Суспільне.

Український лідер повідомив про результати онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.

За словами президента, дані розвідок України та партнерів збігаються – сторони проговорили, що Сили оборони мають присутність на території Курської області й що заяви про "оточення" українських військ є брехнею диктатора Володимира Путіна.

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Стосовно російських сигналів про "оточення", Зеленський повідомив партнерам, що, на його думку, країна-агресорка хоче оточити українських військових на Курському напрямку, але зробити це на території України.

Голова держави наголосив, що українські війська та командування знають про такі плани РФ: "Вони [окупанти], зрозуміло, хочуть максимально [збільшити] свою присутність на території України – і нічого нового тут немає".

"Знову ж таки, я не хочу сперечатися з будь-якими партнерами [або] колегами. У них є розвідки, у них є супутники – нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогодні й куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло, для чого [росіяни це роблять]. Тобто про мир у таких кроках не йдеться", – підсумував Зеленський.

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