РФ хоче оточити Сили оборони у Курській області, але зробити це на території України – Зеленський

Президент повідомив, що дані розвідок України та партнерів збігаються: зараз оточення немає

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни хочуть оточити українські сили, що перебувають у Курській області, але зробити це на території України. Про це голова держави розповів на брифінгу, який транслювало Суспільне.

Український лідер повідомив про результати онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України.

За словами президента, дані розвідок України та партнерів збігаються – сторони проговорили, що Сили оборони мають присутність на території Курської області й що заяви про "оточення" українських військ є брехнею диктатора Володимира Путіна.

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Стосовно російських сигналів про "оточення", Зеленський повідомив партнерам, що, на його думку, країна-агресорка хоче оточити українських військових на Курському напрямку, але зробити це на території України.

Голова держави наголосив, що українські війська та командування знають про такі плани РФ: "Вони [окупанти], зрозуміло, хочуть максимально [збільшити] свою присутність на території України – і нічого нового тут немає".

"Знову ж таки, я не хочу сперечатися з будь-якими партнерами [або] колегами. У них є розвідки, у них є супутники – нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогодні й куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло, для чого [росіяни це роблять]. Тобто про мир у таких кроках не йдеться", – підсумував Зеленський.

14 березня лідер США Трамп заявив про "продуктивні" переговори з диктатором Путіним. Серед іншого, американський лідер стверджував, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й у дуже поганому та вразливому стані". Трамп зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.

Президент США не уточнював, де саме буцімто відбулося це "оточення", але згодом Путін відповів йому й захотів від українських військових у Курській області здатися у полон.

15 березня Зеленський повідомив, що Росія накопичує сили на східному кордоні України, це свідчить про те, що ворог готується завдати удару по Сумській області.