Зеленський: Курська операція виконала своє завдання
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська операція в Курській області виконала своє завдання – відтягнула війська окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Про це голова держави розповів на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.
Водночас він зазначив, що наразі ситуація "дуже складна".
"Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ", – повідомив український лідер.
Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що заяви про нібито "оточення" росіянами українських підрозділів у Курській області не відповідають дійсності – загарбники створюють такі заяви заради своїх політичних цілей і тиску на Україну й партнерів. Оточення не фіксують й аналітики Deepstate.
- Напередодні, вдень 14 березня, лідер США Трамп заявив про "продуктивні" переговори з диктатором Путіним. Серед іншого, американський лідер стверджував, що саме в цей момент нібито "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами й у дуже поганому та вразливому стані". Трамп зазначив, що просив Путіна зберегти їм життя.
- Президент США не уточнював, де саме буцімто відбулося це "оточення", але за день до цього російський диктатор учергове стверджував, що у Курській області українські сили перебувають "у повній ізоляції".
- Президент Зеленський заявив: "Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою, він бреше про втрати, він бреше про справжній стан своєї економіки, що постраждала від його дурних імперських амбіцій, і він робить усе можливе, щоб дипломатія зазнала невдачі".