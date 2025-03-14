Зеленський: Курська операція виконала своє завдання

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська операція в Курській області виконала своє завдання – відтягнула війська окупантів з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Про це голова держави розповів на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

Водночас він зазначив, що наразі ситуація "дуже складна".

"Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі Східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ", – повідомив український лідер.

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що заяви про нібито "оточення" росіянами українських підрозділів у Курській області не відповідають дійсності – загарбники створюють такі заяви заради своїх політичних цілей і тиску на Україну й партнерів. Оточення не фіксують й аналітики Deepstate.