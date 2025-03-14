Генштаб спростував оточення українських військ у Курській області

Військові наголосили, що такої загрози немає

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Повідомлення про нібито "оточення" росіянами українських підрозділів у Курській області не відповідають дійсності – окупанти створюють такі заяви заради своїх політичних цілей і тиску на Україну й партнерів. Про це написав Генеральний штаб ЗСУ.

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За його даними, ситуація за добу не зазнала суттєвих змін – продовжуються бойові дії в операційній зоні угруповання військ "Курськ".

Військові зауважили, що підрозділи Сил оборони здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курщини: "Наші воїни відбивають наступальні дії противника й завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї".

З початку доби 14 березня на Курському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень, загроза оточення українських підрозділів відсутня, наголосили у Генштабі.

Оточення у Курському напрямку також не фіксує й український OSINT-проєкт Deepstate: згідно з його мапою, українські сили мають вихід до кордону.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate