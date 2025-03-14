Генштаб опроверг окружение украинских войск в Курской области

Военные подчеркнули, что такой угрозы нет

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Сообщения о якобы "окружении" россиянами украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности – оккупанты создают такие заявления ради своих политических целей и давления на Украину и партнеров. Об этом написал Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, ситуация за сутки не претерпела существенных изменений – продолжаются боевые действия в операционной зоне группировки войск "Курск".

Военные отметили, что подразделения Сил обороны осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области: "Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение со всех видов оружия".

С начала суток 14 марта на Курском направлении произошло 13 боевых столкновений, угроза окружения украинских подразделений отсутствует, отметили в Генштабе.

Окружение на Курском направлении также не фиксирует и украинский OSINT-проект Deepstate: по его карте, у украинских сил есть выход к границе.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate