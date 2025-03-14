Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" под Сумы, Силы обороны их убивают – ГПСУ
Россияне продолжают попытки прорвать границу и зайти в Сумскую область, чтобы обойти украинскую группировку в Курской области, однако эти попытки безуспешны, оккупантов ликвидируют. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"В корне ситуация не изменилась. Мы дальше продолжаем фиксировать попытки малых штурмовых групп зайти на нашу территорию, подойти к нашей границе. Их задача остается неизменной – максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области", – рассказал спикер ГПСУ.
В частности, россияне намерены двигаться в направлении населенных пунктов Новенькое или Журавка.
Именно на этом отрезке фиксируются такие действия россиян с намерением накопиться там и расширить зону боевых действий.
Демченко заверил, что все составляющие Сил обороны на этом направлении применяют для уничтожения россиян еще на подходе к границе все вооружение – артиллерию, минометы, беспилотники.
За прошедшие сутки Силы обороны убили около 15 россиян, пытавшихся зайти в Сумскую область. Еще немного более 10 оккупантов получили ранения и были вынуждены отходить.
Спикер ГПСУ отметил, что россияне не используют для прорыва границы бронированную технику и даже автомобили, потому что местность, особенно в направлении Новенького, этого не позволяет. Поэтому они двигаются пешком малыми штурмовыми группами – по двое россиян, иногда впятером.
Если же россиянам удается пересечь границу, дальше они пытаются максимально быстро продвигаться вглубь Украины, чтобы закрепиться и дождаться таких же групп для усиления.
Однако Демченко заверил, что даже если такие группы прячутся где-то в складках местности, то украинские воины уничтожают их артиллерией и FPV-дронами.
Он добавил, что Россия не жалеет своих военных и продолжает отправлять их в эту "мясорубку".
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