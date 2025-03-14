Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" под Сумы, Силы обороны их убивают – ГПСУ
Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Россияне продолжают попытки прорвать границу и зайти в Сумскую область, чтобы обойти украинскую группировку в Курской области, однако эти попытки безуспешны, оккупантов ликвидируют. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"В корне ситуация не изменилась. Мы дальше продолжаем фиксировать попытки малых штурмовых групп зайти на нашу территорию, подойти к нашей границе. Их задача остается неизменной – максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области", – рассказал спикер ГПСУ.

В частности, россияне намерены двигаться в направлении населенных пунктов Новенькое или Журавка.

Именно на этом отрезке фиксируются такие действия россиян с намерением накопиться там и расширить зону боевых действий.

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Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" под Сумы, Силы обороны их убивают – ГПСУ
Журавка, Новенькое и Суджа на карте DeepState
Россия отправляет штурмовиков в "мясорубку" под Сумы, Силы обороны их убивают – ГПСУ
Журавка, Новенькое и Суджа на карте DeepState

Демченко заверил, что все составляющие Сил обороны на этом направлении применяют для уничтожения россиян еще на подходе к границе все вооружение – артиллерию, минометы, беспилотники.

За прошедшие сутки Силы обороны убили около 15 россиян, пытавшихся зайти в Сумскую область. Еще немного более 10 оккупантов получили ранения и были вынуждены отходить.

Спикер ГПСУ отметил, что россияне не используют для прорыва границы бронированную технику и даже автомобили, потому что местность, особенно в направлении Новенького, этого не позволяет. Поэтому они двигаются пешком малыми штурмовыми группами – по двое россиян, иногда впятером.

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Если же россиянам удается пересечь границу, дальше они пытаются максимально быстро продвигаться вглубь Украины, чтобы закрепиться и дождаться таких же групп для усиления.

Однако Демченко заверил, что даже если такие группы прячутся где-то в складках местности, то украинские воины уничтожают их артиллерией и FPV-дронами.

Он добавил, что Россия не жалеет своих военных и продолжает отправлять их в эту "мясорубку".

  • С прошлой недели в Курской области наблюдается существенное обострение. Россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.
  • Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил, что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи, – и у них "очень большие потери".
  • 10 марта Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы окружения украинских сил. В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют, что украинские воины якобы взяты в кольцо.
  • 12 марта Зеленский заявил, что Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны. Задача военного командования – сохранить максимум жизней воинов.
  • 13 марта в сети появилось видео возможного расстрела бойцов Сил обороны в Курской области.
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