Прорыва в Сумской области нет, но пехота РФ пытается зайти в тыл трассы на Суджу – ЦПД

Руководитель ЦПД Коваленко подчеркнул, что украинские силы знают о замысле россиян и дают отпор

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Российская пехота пытается штурмовать на границе с Сумской областью, однако информация о "прорыве" не соответствует действительности. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он прокомментировал ситуацию в районе населенного пункта Новенькое, которая распространяется в медиа.

В частности, OSINT-сообщество DeepState обновило карту – появилась серая зона возле села Новенькое. После этого ряд Telegram-каналов начали писать о "прорыве" оккупантов.

Коваленко объяснил, что россияне сейчас предпринимают попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами.

"Силы обороны уничтожают врага. На данный момент прорыва не произошло, бои продолжаются", – написал он.

По словам Коваленко, замысел россиян прогнозируем и понятен – попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Силы обороны принимают меры, чтобы сорвать этот замысел.

Новенькое на карте DeepState

Новенькое на карте DeepState

12 января в отчете ISW была информация о якобы пересечении российской армией границы вблизи населенных пунктов Журавка и Проходы Сумской области. В Украине опровергли.

18 февраля о "наступлении" на Сумскую область заявил Путин – говорил, что российские войска якобы пересекли границу в Курской области. Это тоже было ложью.

Сумская область граничит с РФ, потому постоянно страдает от обстрелов, часто фиксируются ДРГ.

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