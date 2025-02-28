Прориву на Сумщині немає, але піхота РФ намагається зайти в тил траси на Суджу – ЦПД

Керівник ЦПД Коваленко наголосив, що українські сили знають про задум росіян і дають відсіч

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Російська піхота намагається штурмувати на кордоні із Сумською областю, проте інформація про "прорив" не відповідає дійсності. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він прокоментував ситуацію в районі населеного пункту Новеньке, яка шириться в медіа.

Зокрема, OSINT-спільнота DeepState оновила мапу – з'явилась сіра зона біля села Новеньке. Після цього низка Telegram-каналів почали писати про "прорив" окупантів.

Коваленко пояснив, що наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій вздовж лінії кордону без колон техніки, піхотними групами.

"Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", – написав він.

За словами Коваленка, задум росіян прогнозований та зрозумілий – спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Силами оборони вживаються заходи, щоб зірвати цей задум.

Новеньке на мапі DeepState

Новеньке на мапі DeepState

12 січня у звіті ISW була інформація про нібито перетин російською армією кордону поблизу населених пунктів Журавка та Проходи на Сумщині. В Україні спростували.

18 лютого про "наступ" на Сумщину заявив Путін - казав, що російські війська нібито перетнули кордон у Курській області. Це теж було брехнею.

Сумщина через межування з РФ постійно потерпає від обстрілів, часто фіксуються ДРГ.

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