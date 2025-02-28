Росія запустила "шахеди" по Сумах, Харківщині та багатоповерхівці в Запоріжжі – фото

Наслідки влучання російського БпЛА по Запоріжжю 27 лютого (Фото: ДСНС Запоріжжя/Facebook)

Росія ввечері 27 лютого запускала "шахеди" по Україні. Частина безпілотників впала у Сумах, один з них влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі, також постраждала Харківщина. Про наслідки повідомили Сумська обласна військова адміністрація, ДСНС та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Сумах внаслідок падіння безпілотників травмувались двоє людей. Також пошкоджені скління вікон та покрівлі у будинках. Евакуйовано 40 людей.

У Запоріжжі, як повідомлялось раніше, російський БпЛА влучив у багатоповерхівку. Постраждала 82-річна жінка, її госпіталізували. Також внаслідок влучання спалахнула пожежа в будинку, в гаражі та на відкритій території. Вибух зачепив і сусідні будинки.

Наслідки влучання російського БпЛА по Запоріжжю 27 лютого та їх ліквідація (Фото: ДСНС Запоріжжя/Facebook)

Синєгубов о 20:15 повідомив про удари БпЛА по Харківщині. Є влучання в передмісті обласного центру, пошкоджено будинок у Харківському районі та масовано атаковано енергосистему регіону. Відомо про двох постраждалих. РФ вдарила щонайменше 12 дронами.



За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, у Миколаєві через падіння уламків БпЛА згорів вантажний фургон, пошкоджене складське приміщення та інша автівка.



Також мер Києва Віталій Кличко об 04:11 повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони по російських безпілотниках у столиці.

ДОПОВНЕНО О 08:01. Секретарка Запорізької міської ради та виконуюча обов'язків мера Регіна Харченко повідомила, що внаслідок атаки БпЛА 27 лютого у місті пошкоджені три багатоповерхівки та п'ять приватних будинків. Згоріли три квартири. Також у постраждалому підʼїзді вимкнули газ і електроенергію.

Ліквідація наслідків влучання російського БпЛА по Запоріжжю (Фото: Регіна Харченко/Telegram)