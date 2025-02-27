РФ масовано атакувала безпілотниками: є наслідки в трьох районах Київщини і ще двох областях

Наслідки у Київській області (Фото: ДСНС)

З вечора 26 лютого і в ніч проти 27 Росія знову атакувала Україну безпілотниками, запустивши 166 ударних дронів та імітаторів. Збити вдалося 90 з них, повідомили Повітряні сили.

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Безпілотники збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

72 дрона-імітатора – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.

Зокрема, у Київській області через падіння уламків БпЛА загорівся промисловий об’єкт. Також є пошкодження будинків, автівок тощо – наслідки фіксують у Бориспільському, Обухівському і Броварському районах.

Чернігівська ОВА про наслідки не повідомляла.

Сумська ОВА пише, що вночі над областю збили вісім "шахедів".

У Липоводолинській громаді внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний будинок.