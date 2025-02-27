РФ массированно атаковала БпЛА: последствия в трех районах под Киевом и еще двух областях
С вечера 26 февраля и в ночь на 27 Россия вновь атаковала Украину беспилотниками, запустив 166 ударных дронов и имитаторов. Сбить удалось 90 из них, сообщили Воздушные силы.
Беспилотники сбивали в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
72 дрона-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Черниговская и Сумская области.
В частности, в Киевской области из-за падения обломков БпЛА загорелся промышленный объект. Также есть повреждения домов, автомобилей и прочего – последствия фиксируют в Бориспольском, Обуховском и Броварском районах.
Черниговская ОВА о последствиях не сообщала.
Сумская ОВА пишет, что ночью над областью сбили восемь "шахедов".
В Липоводолинской общине в результате падения обломков поврежден частный дом.
- В ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 213 беспилотников и семь ракет.
- В ночь на 26 февраля было 177 "шахедов" и дронов-имитаторов.