В Киевской области из-за российской атаки горел промышленный объект – фото

Фото: ГСЧС Киевской области

В ночь на 27 февраля Россия в очередной раз атаковала беспилотниками, в результате чего возник пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.

К пожару привело падение обломков российского беспилотника, его уже потушили.

На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

Обошлось без жертв и пострадавших.

Киевская областная военная администрация сообщала 26 февраля в 23:17, что в области работают силы противовоздушной обороны.