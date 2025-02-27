В Киевской области из-за российской атаки горел промышленный объект – фото
В ночь на 27 февраля Россия в очередной раз атаковала беспилотниками, в результате чего возник пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям.
К пожару привело падение обломков российского беспилотника, его уже потушили.
На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Киевская областная военная администрация сообщала 26 февраля в 23:17, что в области работают силы противовоздушной обороны.
- В ночь на 25 февраля Россия запустила по Украине 213 беспилотников и семь ракет.
- В ночь на 26 февраля было 177 "шахедов" и дронов-имитаторов.