На Київщині через російську атаку горів промисловий об'єкт – фото
У ніч проти 27 лютого Росія вчергове атакувала безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій.
Пожежу спричинило падіння уламків російського безпілотника, її вже загасили.
На місці події працювали 81 рятувальник і 24 одиниці техніки.
Минулося без жертв і потерпілих.
Київська обласна військова адміністрація повідомляла 26 лютого о 23:17, що в області працюють сили протиповітряної оборони.
- У ніч проти 25 лютого Росія запустила по Україні 213 безпілотників і сім ракет.
- У ніч проти 26 лютого було 177 "шахедів" і дронів-імітаторів.