На Київщині через російську атаку горів промисловий об'єкт – фото

Фото: ДСНС Київської області

У ніч проти 27 лютого Росія вчергове атакувала безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа на промисловому об’єкті. Про це повідомила держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Пожежу спричинило падіння уламків російського безпілотника, її вже загасили.

На місці події працювали 81 рятувальник і 24 одиниці техніки.

Минулося без жертв і потерпілих.

Київська обласна військова адміністрація повідомляла 26 лютого о 23:17, що в області працюють сили протиповітряної оборони.