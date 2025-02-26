Росія атакувала 177 безпілотниками: є наслідки у чотирьох областях

Усі безпілотники, крім одного, збито або локаційно втрачено. Проте є наслідки на землі

Наслідки атаки у Бучанському районі (Фото: ДСНС)

З вечора 25 лютого і в ніч проти 26-е Росія знову масовано атакувала Україну безпілотниками, запустивши 177 "шахедів" і дронів-імітаторів. Більшість БпЛА збито або локаційно втрачено, проте є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Станом на 09:00 підтверджено збиття 110 безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Зокрема, у Бучанському районі Київщини в одному з населених пунктах загорівся двоповерховий будинок, там виявили тіло загиблої жінки. Кореспонденти телемарафону з місця події кажуть, що під завалами може бути ще одне тіло – чоловіка загиблої.

У Харкові стались чотири влучання у Шевченківському та Київському районах. В останньому російський БпЛА атакував багатоповерхівку.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що в небі над регіоном знищено вісім ворожих безпілотників. Минулося без травмованих.

Сумська ОВА теж не конкретизує щодо наслідків – пише, що над областю збили 19 "шахедів".