Росія вдарила дронами по Запоріжжю та Харкову. Є поранені, атакована енергосистема – фото
Ввечері 27 лютого Росія атакувала дронами Запоріжжя та Харківську область. Внаслідок ударів палає багатоповерхівка та постраждала енергосистема.
Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, о 20:15 ворог почав завдавати по Харківському району удари БпЛА, нараховано щонайменше 12 дронів.
Зафіксовані влучання в передмісті Харкова і пошкоджено приватне домоволодіння у Харківському районі. Поранені дві людини. Також ворог атакував енергосистему, зберігається загроза повторних атак.
"Ворог завдав масованого удару по енергосистемі Харківщини. Сили протиповітряної оборони України працюють у посиленому режимі над захистом. Усі профільні служби задіяні в ліквідації наслідків", – повідомив Синєгубов.
У Запоріжжі постраждала багатоповерхівка внаслідок атаки близько 20:38, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові квартири, приватні будинки та гаражі. На верхніх поверхах багатоповерхівки відбулось займання квартир.
"82-річній жінці знадобилася допомога медиків. Пенсіонерка постраждала від ворожої атаки БпЛА. Їй надається вся необхідна допомога", – повідомив Федоров.
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