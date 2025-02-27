РФ атаковала дронами Запорожье и Харьков. Есть раненые, пострадала энергосистема – фото

Последствия удара по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Вечером 27 февраля Россия атаковала дронами Запорожья и Харьковскую область. В результате ударов пылает многоэтажка и пострадала энергосистема.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в 20:15 враг начал наносить по Харьковскому району удары БпЛА, насчитано по меньшей мере 12 дронов.

Зафиксированы попадания в пригороде Харькова и повреждено частное домовладение в Харьковском районе. Ранены два человека. Также враг атаковал энергосистему, сохраняется угроза повторных атак.

"Враг нанес массированный удар по энергосистеме Харьковщины. Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий", – сообщил Синегубов.

В Запорожье пострадала многоэтажка в результате атаки около 20:38, сообщил председатель ОВА Иван Федоров. Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. На верхних этажах многоэтажки произошло возгорание квартир.

"82-летней женщине понадобилась помощь медиков. Пенсионерка пострадала от вражеской атаки БпЛА. Ей оказывается вся необходимая помощь", – сообщил Федоров.

Поврежденный дом (Фото: Последствия удара по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp))