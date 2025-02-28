Россия запустила "шахеды" по Сумам, Харьковской области и многоэтажке в Запорожье – фото

Последствия попадания российского БпЛА по Запорожью 27 февраля (Фото: ГСЧС Запорожье/Facebook)

Россия вечером 27 февраля запускала "шахеды" по Украине. Часть беспилотников упала в Сумах, один из них попал в многоэтажку в Запорожье, также пострадала Харьковская область. О последствиях сообщили Сумская областная военная администрация, ГСЧС и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В Сумах в результате падения беспилотников травмировались два человека. Также повреждены остекление окон и кровли в домах. Эвакуированы 40 человек.

В Запорожье, как сообщалось ранее, российский БпЛА попал в многоэтажку. Пострадала 82-летняя женщина, ее госпитализировали. Также в результате попадания вспыхнул пожар в доме, в гараже и на открытой территории. Взрыв задел и соседние дома.

Последствия попадания российского БПЛА по Запорожью 27 февраля и их ликвидация (Фото: ГСЧС Запорожье/Facebook)

Синегубов в 20:15 сообщил об ударах БпЛА по Харьковской области. Есть попадание в пригороде областного центра, поврежден дом в Харьковском районе и массирована атакована энергосистема региона. Известно о двух пострадавших. РФ ударила как минимум 12 дронами.



По информации начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в Николаеве из-за падения обломков БпЛА сгорел грузовой фургон, повреждено складское помещение и другой автомобиль.



Также мэр Киева Виталий Кличко в 04:11 сообщал о работе сил противовоздушной обороны по российским беспилотникам в столице.



ДОПОЛНЕНО В . Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности мэра Регина Харченко сообщила, что в результате атаки БпЛА 27 февраля в городе повреждены три многоэтажки и пять частных домов. Сгорели три квартиры. Также в пострадавшем подъезде отключили газ и электроэнергию.