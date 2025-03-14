Росія відправляє штурмовиків у "м'ясорубку" на Сумщину, Сили оборони їх вбивають – ДПСУ
Росіяни продовжують намагання прорвати кордон і зайти до Сумської області, щоб обійти українське угрупування у Курській області, проте ці спроби успіху не мають, окупантів ліквідовують. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
"Докорінно ситуація не змінилась. Ми далі продовжуємо фіксувати спроби малих штурмових груп зайти на нашу територію, підійти до нашого кордону. Їхня задача залишається незмінною – максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області", – розповів речник ДПСУ.
Зокрема, росіяни мають намір рухатись в напрямку населених пунктів Новеньке або Журавка.
Саме на цьому відтинку фіксуються такі дії росіян із наміром накопичитись там і розширити зону бойових дій.
Демченко запевнив, що всі складові Сил оборони на цьому напрямку застосовують для знищення росіян ще на підході до кордону все наявне озброєння – артилерію, міномети, безпілотники.
За минулу добу Сили оборони вбили близько 15 росіян, які намагались зайти на Сумщину. Ще трохи більше ніж 10 окупантів отримали поранення і буди вимушені відходити.
Речник ДПСУ зазначив, що росіяни не використовують для прориву кордону броньовану техніку і навіть автівки, тому що місцевість, особливо в напрямку Новенького, цього не дозволяє. Тому вони рухаються пішки малими штурмовими групами – по двоє росіян, інколи вп'ятьох.
Якщо ж росіянам вдається перетнути кордон, далі вони намагаються максимально швидко просуватися вглиб України, щоб закріпитись і дочекатись таких самих груп для підсилення.
Однак Демченко запевнив, що навіть якщо такі групи ховаються десь у складках місцевості, то українські воїни нищать їх артилерією і FPV-дронами.
Він додав, що Росія не жаліє своїх військових і продовжує відправляти їх у цю "м'ясорубку".
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