Росія відправляє штурмовиків у "м'ясорубку" на Сумщину, Сили оборони їх вбивають – ДПСУ

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Росіяни продовжують намагання прорвати кордон і зайти до Сумської області, щоб обійти українське угрупування у Курській області, проте ці спроби успіху не мають, окупантів ліквідовують. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Докорінно ситуація не змінилась. Ми далі продовжуємо фіксувати спроби малих штурмових груп зайти на нашу територію, підійти до нашого кордону. Їхня задача залишається незмінною – максимально глибоко, наскільки це можливо, зайти на територію Сумської області", – розповів речник ДПСУ.

Зокрема, росіяни мають намір рухатись в напрямку населених пунктів Новеньке або Журавка.

Саме на цьому відтинку фіксуються такі дії росіян із наміром накопичитись там і розширити зону бойових дій.

Журавка, Новеньке і Суджа на мапі DeepState

Журавка, Новеньке і Суджа на мапі DeepState

Демченко запевнив, що всі складові Сил оборони на цьому напрямку застосовують для знищення росіян ще на підході до кордону все наявне озброєння – артилерію, міномети, безпілотники.

За минулу добу Сили оборони вбили близько 15 росіян, які намагались зайти на Сумщину. Ще трохи більше ніж 10 окупантів отримали поранення і буди вимушені відходити.

Речник ДПСУ зазначив, що росіяни не використовують для прориву кордону броньовану техніку і навіть автівки, тому що місцевість, особливо в напрямку Новенького, цього не дозволяє. Тому вони рухаються пішки малими штурмовими групами – по двоє росіян, інколи вп'ятьох.

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Якщо ж росіянам вдається перетнути кордон, далі вони намагаються максимально швидко просуватися вглиб України, щоб закріпитись і дочекатись таких самих груп для підсилення.

Однак Демченко запевнив, що навіть якщо такі групи ховаються десь у складках місцевості, то українські воїни нищать їх артилерією і FPV-дронами.

Він додав, що Росія не жаліє своїх військових і продовжує відправляти їх у цю "м'ясорубку".