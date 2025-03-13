На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з восьми прикордонних населених пунктів

В обладміністрації зауважили, що ті, хто відмовляється евакуюватися, ризикують своїм життям та значно обмежують дії підрозділів ЗСУ зі знищення окупантів

Евакуація у Сумській області (Ілюстративне фото 2024 року: ОВА)

Сумська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад. Про це повідомив очільник ОВА Володимир Артюх.

"Сьогодні була проведена Рада оборони області, де питання безпекової ситуації було ключовим. Заслуховувалась оцінка обстановки з боку всіх військових структур та сил безпеки. За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована", – розповів посадовець.

Він зауважив, що підрозділи армії РФ не перетнули кордон й не захопили жодного населеного пункту на території Сумщини. Артюх закликав жителів області не довіряти російським інформаційно-психологічним спецопераціям та користуватись офіційними джерелами інформації.

Водночас чиновник наголосив, що на прикордонні збільшилася інтенсивність дій диверсійних груп окупантів та застосування керованих авіабомб й FPV-дронів росіян: "Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння".

Не уточнюється, про які саме населені пункти Юнаківської та Миропільської громад ідеться.

Синій колір – територія, контрольована ЗСУ у Курській області; сірий – невідомо, під чиїм контролем, так звана "сіра зона" (Мапа: Deepstate)

Синій колір – територія, контрольована ЗСУ у Курській області; сірий – невідомо, під чиїм контролем, так звана "сіра зона" (Мапа: Deepstate)

Найближчим часом планується евакуювати 543 особи, зокрема й дітей – для цього використовуватимуть сили й засоби Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій у взаємодії зі Збройними Силами України.

Начальник ОВА закликав жителів відповідних прикордонних громад з розумінням поставитися до процесу евакуації й не наражати на небезпеку себе та своїх рідних.

"На жаль, є проблема сьогодні: керівники громад та районних військових адміністрацій зазначають, що є люди, які пишуть відмови і не збираються евакуйовуватись. Я прошу цих людей зрозуміти усю серйозність ситуації й ухвалити єдине правильне рішення – зберегти своє життя", – наголосив Артюх.

Він додав, що ті, хто не евакуйовується, значно обмежують дії підрозділів ЗСУ зі знищення окупантів.