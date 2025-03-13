На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з восьми прикордонних населених пунктів
Сумська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад. Про це повідомив очільник ОВА Володимир Артюх.
"Сьогодні була проведена Рада оборони області, де питання безпекової ситуації було ключовим. Заслуховувалась оцінка обстановки з боку всіх військових структур та сил безпеки. За оперативними даними наших військових, ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована", – розповів посадовець.
Він зауважив, що підрозділи армії РФ не перетнули кордон й не захопили жодного населеного пункту на території Сумщини. Артюх закликав жителів області не довіряти російським інформаційно-психологічним спецопераціям та користуватись офіційними джерелами інформації.
Водночас чиновник наголосив, що на прикордонні збільшилася інтенсивність дій диверсійних груп окупантів та застосування керованих авіабомб й FPV-дронів росіян: "Від цих ворожих дій мирне населення можливо захистити, тільки провівши евакуацію жителів прикордоння".
Не уточнюється, про які саме населені пункти Юнаківської та Миропільської громад ідеться.
Найближчим часом планується евакуювати 543 особи, зокрема й дітей – для цього використовуватимуть сили й засоби Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій у взаємодії зі Збройними Силами України.
Начальник ОВА закликав жителів відповідних прикордонних громад з розумінням поставитися до процесу евакуації й не наражати на небезпеку себе та своїх рідних.
"На жаль, є проблема сьогодні: керівники громад та районних військових адміністрацій зазначають, що є люди, які пишуть відмови і не збираються евакуйовуватись. Я прошу цих людей зрозуміти усю серйозність ситуації й ухвалити єдине правильне рішення – зберегти своє життя", – наголосив Артюх.
Він додав, що ті, хто не евакуйовується, значно обмежують дії підрозділів ЗСУ зі знищення окупантів.
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