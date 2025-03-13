У Генштабі заявили, що звільнення Красильникова не пов'язане з подіями під Курськом

Генерал-майора наразі вивели в резерв та можуть призначити його на іншу посаду

Дмитро Красильников (Фото: Сєвєродонецька ОДА)

Звільнення генерал-майора Дмитра Красильникова з посади начальника оперативного командування "Північ" не пов'язане з ситуацією у Курській області. Про це Суспільному повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Дмитро Лиховій.

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Зазначається, що він був звільнений від командування угрупованням військ "Курськ" близько чотирьох місяців тому.

"Збройні Сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути ефективнішими, є звичайним процесом військової кар’єри. Тож наразі розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань та досвіду", – сказав Лиховій.

Також він прокоментував виведення Красильникова в резерв. За словами речника Генштабу, через зміни в системі управління ЗСУ велика кількість офіцерів була переведена та призначена на інші посади.

Щоб не допустити "погіршення становища" Красильникова та прав щодо грошового забезпечення, було ухвалено рішення тимчасово вивести генерал-майора у резерв.

"Щодо його нового призначення буде повідомлено окремо", – підкреслив Лиховій.

Про звільнення Красильникова стало відомо 12 березня. Генерал-майор зазначив, що не бачить причин для свого усунення з посади командувача ОК "Північ".

Напередодні про це повідомила нардепка Мар'яна Безугла. Вона заявила, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нібито "викидає" командувача, який був одним із небагатьох, хто чув підлеглих.