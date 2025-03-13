В Генштабе заявили, что увольнение Красильникова не связано с событиями под Курском

Генерал-майора вывели в резерв и могут назначить его на другую должность

Дмитрий Красильников (Фото: Северодонецкая ОГА)

Увольнение генерал-майора Дмитрия Красильникова с должности начальника оперативного командования "Север" не связано с ситуацией в Курской области. Об этом Суспильному сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лыховий.

Отмечается, что он был освобожден от командования группировкой войск "Курск" около четырех месяцев назад.

"Вооруженные Силы ценят опыт. Перемещение военнослужащих на должности, где они могут быть эффективнее, является обычным процессом военной карьеры. Поэтому рассматривается вопрос о назначении Дмитрия Красильникова на другую должность, в соответствии с уровнем его знаний и опыта", – сказал Лыховий.

Также он прокомментировал вывод Красильникова в резерв. По словам спикера Генштаба, из-за изменений в системе управления ВСУ большое количество офицеров было переведено и назначено на другие должности.

Чтобы не допустить "ухудшения положения" Красильникова и прав на денежное довольствие, было принято решение временно вывести генерал-майора в резерв.

"О его новом назначении будет сообщено отдельно", – подчеркнул Лыховий.

Об увольнении Красильникова стало известно 12 марта. Генерал-майор отметил, что не видит причин для своего отстранения от должности командующего ОК "Север".

Накануне об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая. Она заявила, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский якобы "выбрасывает" командующего, который был одним из немногих, кто слышал подчиненных.