Командующего ОК "Север" Красильникова уволили с должности

Генерал-майор отметил, что не видит причин для своего увольнения

Дмитрий Красильников (Фото: Настя Федченко / Новинарня)

Командующий оперативным командованием "Север" генерал-майор Дмитрий Красильников уволен с должности. Он подтвердил это в комментарии Общественному.

По словам Красильникова, причину увольнения ему не сообщали. Приказ был подписан еще 7 марта. В настоящее время генерал-майор находится в батальоне резерва.

На уточняющий вопрос журналиста о причинах увольнения, Красильников ответил, что у него есть предположения, но озвучивать он их не готов.

По его словам, существенных причин для увольнения он не видел. В частности, и в контексте событий на Курском направлении.

"Мое мнение на этот счет, что нет существенных причин для такого (увольнения, — ред.). И события в Курской области... Грубо говоря, я из Курской области выехал еще в ноябре", – сказал он.

По информации генерал-майора, его преемником уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар, до этого занимавший должность заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины.

Накануне об уходе Красильникова сообщила нардепка Марьяна Безугла. Она заявила, что главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский якобы "выбрасывает" командующего, который был одним из немногих слышавших подчиненных.

"Освобождает его в критический момент времени, несмотря на позицию Драпатого и личного состава Оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ. Еще и ложь, что это было указание ОП. Удобно, кто же попытается проверить? Проверила. Александр Станиславович, Вы — мстительный лжец".

6 февраля спикер Воздушных сил Илья Евлаш объявил, что уходит с должности.

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