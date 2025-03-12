Начальника командування "Північ" Красильникова звільнили з посади

Генерал-майор зазначив, що не бачить причин для свого звільнення

Дмитро Красильников (Фото: Настя Федченко / Новинарня)

Командувач оперативного командування "Північ" генерал-майор Дмитро Красильников звільнений із посади. Він підтвердив це в коментарі Суспільному.

За словами Красильникова, причину звільнення йому не повідомляли. Наказ був підписаний ще 7 березня. Наразі генерал-майор перебуває у батальйоні резерву.

На уточнювальне запитання журналіста щодо причин звільнення, Красильников відповів, що в нього є припущення, але озвучувати він їх не готовий.

За його словами, суттєвих причин для звільнення він не бачив. Зокрема, й у контексті подій на Курському напрямку.

"Моя думка щодо цього, що немає суттєвих причин для такого (звільнення. — Ред.). І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді", – сказав він.

За інформацією генерал-майора, його наступником уже призначений бригадний генерал Олексій Шандар, який до цього обіймав посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ України.

Напередодні про звільнення Красильникова повідомила нардепка Мар'яна Безугла. Вона заявила, що головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський нібито "викидає" командувача, який був одним із небагатьох, хто чув підлеглих.

"Звільняє його в критичний момент часу, попри позицію Драпатого й особового складу Оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ. Ще й брехня, що це була вказівка ОП. Зручно, адже хто ж спробує перевірити? Перевірила. Олександре Станіславовичу, Ви — мстивий брехун і маніпулятор", – написала нардепка.

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