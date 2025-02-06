Речник Повітряних сил Ілля Євлаш оголосив, що йде з посади

Ілля Євлаш (Фото: www.facebook.com/illiayevlash)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України майор Ілля Євлаш йде з посади. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

"Прийшов час сказати "до зустрічі", мої Повітряні Сили", – написав він.

Євлаш зазначив, що період роботи на цій посади був для нього "по-справжньому незабутнім". Він зміг знайти нових друзів, зробити багато корисних речей та "закохатися в Повітряні сили".

Він підкреслив, що настав час рухатися далі. Але не повідомив чим буде займатися надалі.

"Дякую тим, хто завжди був поруч, тим хто допомагав, підтримував і навіть тим, хто бажав упасти – без вас усе було б не так цікаво", – резюмував Євлаш.

Довідка. Ілля Євлаш був призначений начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ 15 березня 2024 року. Він змінив на цій посаді Юрія Ігната.

Перед цим 2022 по 2024 рік він очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

19 січня Герой України Роман Качур очолив Національну академію сухопутних військ.

28 січня було звільнено заступника міністра оборони Кліменкова

4 лютого Командувач ОК "Південь" Геннадій Шаповалов оголосив, що йде з посади після нового призначення.