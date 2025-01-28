Звільнено заступника міністра оборони Кліменкова

Дмитро Кліменков обіймав посаду заступника глави Міноборони понад один рік

Дмитро Кліменков (Фото: Міністерство оборони)

У вівторок, 28 січня, уряд звільнив заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова. Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

"Звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України", – йдеться у повідомленні.

У п'ятницю, 24 січня, міністр оборони Рустем Умєров анонсував звільнення свого заступника Кліменкова. Він заявив, що подасть відповідне клопотання Кабміну. Своє рішення Умєров пояснив незадовільною роботою у сфері закупівель.

Кліменков обіймав посаду заступника глави оборонного відомства з жовтня 2023 року. До цього він працював першим заступником голови Фонду державного майна та комерційним директором Укртрансгазу.

1 жовтня 2024-го уряд звільнив заступника міністра оборони Станіслава Гайдера й державну секретарку відомства Людмилу Дараган.

5 листопада уряд звільнив ще одного заступника Умєрова – Юрія Джигира.

8 листопада уряд звільнив Олександра Сергія з посади заступника міністра оборони.