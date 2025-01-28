Уволен заместитель министра обороны Клименков

Дмитрий Клименков занимал должность заместителя главы Минобороны более одного года

Дмитрий Клименков (Фото: Министерство обороны)

Во вторник, 28 января, правительство уволило заместителя министра обороны Дмитрия Клименкова. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

"Уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины", – говорится в сообщении.

В пятницу, 24 января, министр обороны Рустем Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. Он заявил, что подаст соответствующее ходатайство Кабмину. Свое решение Умеров объяснил неудовлетворительной работой в сфере закупок.

Клименков занимал должность замглавы оборонного ведомства с октября 2023 года. До этого он работал первым заместителем главы Фонда государственного имущества и коммерческим директором Укртрансгаза.

1 октября 2024-го правительство уволило заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственного секретаря ведомства Людмилу Дараган.

5 ноября правительство уволило еще одного заместителя Умерова – Юрия Джигира.

8 ноября правительство уволило Александра Сергея с должности замминистра обороны.