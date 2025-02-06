Спикер Воздушных сил Илья Евлаш объявил, что уходит с должности

Илья Евлаш (Фото: www.facebook.com/illiayevlash)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины майор Илья Евлаш уходит с должности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Пришло время сказать "до встречи", мои Воздушные Силы", – написал он.

Евлаш отметил, что период работы на этой должности был для него "по-настоящему незабываемым". Он смог найти новых друзей, сделать много полезных вещей и "влюбиться в Воздушные силы".

Он подчеркнул, что пора двигаться дальше. Но не сообщил, чем будет заниматься в дальнейшем.

"Благодарю тех, кто всегда был рядом, тем кто помогал, поддерживал и даже тем, кто желал упасть – без вас все было бы не так интересно", – резюмировал Евлаш.

Справка. Илья Евлаш был назначен начальником службы по связям с общественностью Командование Воздушных Сил ВСУ 15 марта 2024 года. Он сменил на этом посту Юрия Игната.

Перед этим 2022 по 2024 год он возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

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