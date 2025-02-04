Командующий ОК "Юг" объявил, что уходит с должности после нового назначения
Геннадий Шаповалов (Фото: ОК "Юг")

Командующий войсками оперативного командования "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов уходит с должности. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".

Шаповалов отметил, что имел честь быть командующим "мощным военным коллективом", который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину.

"Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины! Благодарен каждому и каждой", – подчеркнул он.

19 января Зеленский назначил бригадного генерала Шаповалова координировать помощь Украине в новой миссии НАТО – NSATU. Украинский генерал будет работать вместе с партнерами в немецком Висбадене.

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