Командующий ОК "Юг" объявил, что уходит с должности после нового назначения
Командующий войсками оперативного командования "Юг" бригадный генерал Геннадий Шаповалов уходит с должности. Об этом сообщает пресс-служба ОК "Юг".
Шаповалов отметил, что имел честь быть командующим "мощным военным коллективом", который с первых дней полномасштабной войны защищает Украину.
"Горд тем, что был частью этой крепкой слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев, настоящих воинов и истинных патриотов Украины! Благодарен каждому и каждой", – подчеркнул он.
19 января Зеленский назначил бригадного генерала Шаповалова координировать помощь Украине в новой миссии НАТО – NSATU. Украинский генерал будет работать вместе с партнерами в немецком Висбадене.
- 31 декабря 2024 года Зеленский назначил Андрея Тупикова начальником Департамента контрразведки СБУ.
- 19 января Герой Украины Роман Качур возглавил Национальную академию сухопутных войск.
Читайте также