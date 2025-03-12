Россия пытается максимально давить в Курской области на войска Сил обороны – Зеленский

Президент считает, что в ближайшие дни Россия может прибегнуть к запугиваниям и информационному давлению

Владимир Зеленский (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи в Курской области, но войска России пытаются максимально давить. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами 12 марта.

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Он отметил, что враг "поднимает градус" на этом участке фронта.

"Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи, россияне пытаются максимально давить на наши войска, военное командование делает то, что должно делать – сохраняет максимум жизней наших воинов", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что вполне понятно, что именно будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. По его словам, могут быть разные устрашения, в том числе ядерного характера.

"Нужно понять, что это понятная методика действий России перед любым форматом дипломатии. На это нужно трезво смотреть и реагировать на реальные угрозы, а не только на информационные", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что украинцы не должны находиться в "информационном вакууме". Поэтому военные, в частности Минобороны и разведка, должны быстро реагировать и, если нужно, оперативно опровергать в или иную информацию об угрозе.

Зеленский подчеркнул, что украинцы должны готовиться к сильному информационному давлению.

8 марта украинские журналисты сообщили, что россияне воспользовались трубой газопровода для прохода в районе Суджи. Такую же тактику россияне использовали во время боев за Авдеевку в 2024 году.

Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил , что российские спецназовцы прошли через газопровод, чтобы закрепиться в окрестностях Суджи – и у них "очень большие потери". Затем появилось видео с поражением оккупантов.

10 марта главком Сырский заявил, что в Курской области нет угрозы оцепления украинских сил.

11 марта эксперт Центра оборонных стратегий Кевлюк рассказал в комментарии LIGA.net, чтоВСУ не будут выводить из Курской области из-за угрозы для Сумм.