Военный эксперт Кевлюк объяснил, что усложнило ситуацию для Сил обороны в Курской области

Россияне привлекли своих специалистов по беспилотной авиации, которые создают для украинских поставок значительные проблемы, утверждает Виктор Кевлюк

Украинские военные (Фото: Генштаб)

Существенно ограниченная украинская логистика, политическое давление и численное преимущество россиян усложнили ситуацию для Сил обороны в Курской области РФ, считает эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA .net для текста о ситуации на Курском направлении.

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По его словам, россияне поняли, что влияние на украинскую логистику может дать нужные результаты. Логистика украинских сил сложная – лесисто-болотистая местность, контролировать единственную асфальтовую дорогу трудно.

Эксперт отметил, что россияне привлекли своих специалистов по беспилотной авиации, создающих для украинских поставок значительные проблемы.

К тому же россияне создали преимущество в личном составе на нужных направлениях и получают бесперебойную логистику с собственной национальной территории, поставляя железной дорогой боеприпасы и отремонтированную технику, добавил Кевлюк.