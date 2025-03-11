Военный эксперт Кевлюк объяснил, что усложнило ситуацию для Сил обороны в Курской области
Существенно ограниченная украинская логистика, политическое давление и численное преимущество россиян усложнили ситуацию для Сил обороны в Курской области РФ, считает эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA .net для текста о ситуации на Курском направлении.
По его словам, россияне поняли, что влияние на украинскую логистику может дать нужные результаты. Логистика украинских сил сложная – лесисто-болотистая местность, контролировать единственную асфальтовую дорогу трудно.
Эксперт отметил, что россияне привлекли своих специалистов по беспилотной авиации, создающих для украинских поставок значительные проблемы.
К тому же россияне создали преимущество в личном составе на нужных направлениях и получают бесперебойную логистику с собственной национальной территории, поставляя железной дорогой боеприпасы и отремонтированную технику, добавил Кевлюк.
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- 7 марта глава ЦПД Коваленко сообщил, что на приграничных территориях Сумской области продолжаются сложные бои. Его комментарий появился после информации о прорыве россиян через украинский рубеж обороны к югу от Суджи в Курской области.