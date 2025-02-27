КНДР направила дополнительные войска для боев в Курской области – разведка Южной Кореи

Северная Корея отправила, в том числе и новые подразделения войск, которых еще не было в боях

Военные КНДР (Иллюстративное фото: EPA)

Северная Корея направила от 1000 до 3000 дополнительных военных для боев в Курской области на стороне России. Об этом написали Newsis и JoongAng, ссылаясь на Национальную разведывательную службу и "многочисленные источники, осведомленные в этом".

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Это развертывание войск по масштабам второе после состоявшегося в октябре 2024 года.

Новые войска КНДР прибыли в Россию и на фронт в Курской области в январе – феврале 2025 года. Их доставляли на российских грузовых кораблях и военных самолетах.

Собеседник JoongAng утверждает, что в новую партию отправленных войск также были включены подразделения мотопехотной, инженерной и радиоэлектронной разведки, которых не было в первом развертывании в прошлом году.

"Россия, вероятно, продолжит свою тактику использования плохо подготовленных северокорейских войск как расходного материала для своего продвижения", – говорится в публикации JoongAng.

А отправка дополнительных КНДРовских войск, в частности механизированной пехоты и подразделений электронной разведки, похоже, направлена на подготовку к мобильным боевым действиям на открытой местности и противодействию украинским беспилотникам, приведшим к значительным потерям среди северокорейских войск.

"Однако независимо от того, сколько специализированных войск было направлено, отмечается, что массовые потери неизбежны, пока Россия не предоставит им необходимую для современной войны технику или огневую мощность и продолжает использовать их как пушечное мясо", – говорится в материале.

12 октября 2024 года сообщалось, что несколько тысяч северокорейских военных проходят обучение в России и могут быть направлены на линию фронта.

18 октября Буданов подтвердил, что около 11 000 пехотинцев из Северной Кореи учатся на востоке России.

5 ноября Умеров подтвердил первые боестолкновения ВСУ с солдатами Северной Кореи. По его словам, это были "маломасштабные бои".

21 января 2025 года Зеленский заявил, что Северная Корея потеряла 4000 из 12 000 своих военных, участвующих в боях в Курской области.