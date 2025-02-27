КНДР надіслала додаткові війська для боїв у Курській області – розвідка Південної Кореї
Військові КНДР (Ілюстративне фото: EPA)

Північна Корея надіслала від 1000 до 3000 додаткових військових для боїв у Курській області на боці Росії. Про це написали Newsis та JoongAng, посилаючись на Національну розвідувальну службу й "численні джерела, обізнані у справі".

Це розгортання військ за масштабністю є другим після того, яке відбулось у жовтні 2024 року.

Нові війська КНДР прибули до Росії та на фронт у Курській області у січні – лютому 2025 року. Їх доправляли на російських вантажних кораблях і військових літаках.

Співрозмовник JoongAng стверджує, що до нової партії відряджених військ також увійшли підрозділи мотопіхотної, інженерної та радіоелектронної розвідки, яких не було в першому розгортанні минулого року.

"Росія, ймовірно, продовжить свою тактику використання погано підготовлених північнокорейських військ як витратного матеріалу для свого просування", – йдеться у публікації JoongAng.

А відрядження додаткових КНДРівських військ, зокрема механізованої піхоти та підрозділів електронної розвідки, схоже, спрямоване на підготовку до мобільних бойових дій на відкритій місцевості та протидії українським безпілотникам, що призвели до значних втрат серед північнокорейських військових.

"Проте незалежно від того, скільки спеціалізованих військ було направлено, наголошується, що масові втрати неминучі, доки Росія не надасть їм необхідну для сучасної війни техніку чи вогневу потужність і продовжує використовувати їх як гарматне м’ясо", – йдеться у матеріалі.

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