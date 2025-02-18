Сили оборони вперше за час війни уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку Koksan. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" й опублікувало відео.

За даними військових, у Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібру 170-мм САУ М-1978 Koksan.

Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км.

Швидкість стрільби: два постріли протягом п’яти хвилин, а обслуговують цю машину вісім людей (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).

В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що вперше САУ Koksan на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.