Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ Koksan – відео
Сили оборони вперше за час війни уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку Koksan. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" й опублікувало відео.
За даними військових, у Луганській області бійці 412 окремого полку безпілотних систем Nemesis уразили рідкісну північнокорейську самохідну артилерійську установку з гарматою калібру 170-мм САУ М-1978 Koksan.
Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км.
Швидкість стрільби: два постріли протягом п’яти хвилин, а обслуговують цю машину вісім людей (механік-водій, командир, навідник та п’ять заряджальників/піднощиків).
В ОСУВ "Хортиця" зазначили, що вперше САУ Koksan на російському озброєнні була помічена в жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 років.
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