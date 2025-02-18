Буданов заявив, що російські спеціалісти доопрацювали північнокорейську ракету KN-23

Кирило Буданов стверджує, що співпраця РФ та КНДР становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти

Кирило Буданов (Фото: ГУР)

Північнокорейські балістичні ракети KN-23, які росіяни застосовують у війні проти України, стали більш точними після доопрацювання. Про це в інтерв’ю медіа The Chosun повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

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За його словами, Північна Корея та Росія зміцнюють військову співпрацю в багатьох секторах, зокрема в технології, науці та промисловості.

"Ця співпраця досягає найвищого рівня і становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти", – наголосив Буданов.

Як приклад він навів ракету KN-23, яку Пхеньян надав Москві.

"Спочатку її точність була дуже низькою, з похибкою від 500 до 1500 метрів. Але російські ракетники внесли технічні доопрацювання, які розв'язали проблему. Ракета тепер значно точніша і становить набагато більшу загрозу", – констатував очільник ГУР.

Він попередив, що цей технологічний прогрес може мати серйозні наслідки для безпеки Південної Кореї та Японії, обидві з яких розташовані у зоні дії ракет КНДР.

"Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме тривалі наслідки для безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні", – резюмував Буданов.

23 січня 2025 року Буданов заявив, що у 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи й снаряди.

8 лютого стало відомо, що Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією.

11 лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР передала близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Росії.