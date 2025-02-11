У Сеулі кажуть, що КНДР надала Росії близько 200 знарядь далекобійної артилерії

У Міноборони Південної Кореї стверджують, що втрати КНДР у війні Росії проти України склали 3000 осіб убитими й пораненими

Північна Корея (Ілюстративне фото: KCNA)

Північна Корея направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Росії та, ймовірно, надішле більше військ і зброї на підтримку війни РФ проти України. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Міністерство оборони Південної Кореї.

Ця оцінка була зроблена після того, як раніше розвідувальне агентство Південної Кореї підрахувало, що КНДР направила близько 11 000 військових для підтримки Росії у війні проти України, з яких 300, як вважають, були вбиті, ще близько 2700 поранені.

"[Північна Корея] надала близько 11 000 військових, ракети, 200 одиниць далекобійної артилерії та значну кількість боєприпасів, і існує можливість додатково постачати війська, зброю та боєприпаси в майбутньому", – повідомило Міноборони Південної Кореї.

У відомстві вважають, що КНДР, як очікується, подвоїть зусилля з розроблення зброї цього року, який стане останнім роком п'ятирічного плану з розроблення сучасного озброєння, такого як атомні підводні човни, супутники-шпигуни й твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.

У ньому йдеться про можливість отримання від РФ технологічної допомоги в обмін на військову підтримку, зокрема, згадуються технології для атомних підводних човнів і міжконтинентальних балістичних ракет.

Щодо відносин Північної Кореї зі США, Міноборони Південної Кореї заявило, що Пхеньян, схоже, прагне створити сприятливі обставини для переговорів із Вашингтоном шляхом демонстрації жорсткої риторики та провокацій.

КНДР не відреагувала на заяву президента США Дональда Трампа про його наміри відновити відносини з диктатором Кім Чен Ином. Натомість Пхеньян провів ракетні випробування та показав візит диктатора на базу виробництва ядерних матеріалів.

22 січня 2025 року повідомлялося, що КНДР протягом кількох місяців спрямує в Росію підкріплення.

23 січня Буданов заявив, що у 2025 році КНДР передасть Росії нову партію балістичних ракет малої дальності KN-23, артилерійські системи й снаряди.

8 лютого стало відомо, що Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією.