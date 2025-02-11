В Сеуле говорят, что КНДР предоставила России около 200 орудий дальнобойной артиллерии

В Минобороны Южной Кореи утверждают, что потери КНДР в войне России против Украины составили 3000 человек убитыми и ранеными

Северная Корея (Иллюстративное фото: KCNA)

Северная Корея направила около 200 единиц дальнобойной артиллерии в Россию и, вероятно, пришлет больше войск и оружия в поддержку войны РФ против Украины. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство обороны Южной Кореи.

Эта оценка была сделана после того, как ранее разведывательное агентство Южной Кореи подсчитало, что КНДР направила около 11 000 военных для поддержки России в войне против Украины, из которых 300, как полагают, были убиты, еще около 2700 ранены.

"[Северная Корея] предоставила около 11 000 военных, ракеты, 200 единиц дальнобойной артиллерии и значительное количество боеприпасов, и существует возможность дополнительно снабжать войсками, оружием и боеприпасами в будущем", — сообщило Минобороны Южной Кореи.

В ведомстве считают, что КНДР, как ожидается, удвоит усилия по разработке оружия в этом году, который станет последним годом пятилетнего плана по разработке современного вооружения, такого как атомные подлодки, спутники-шпионы и твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты.

В нем говорится о возможности получения от РФ технологической помощи в обмен на военную поддержку, в частности, упоминаются технологии для атомных подлодок и межконтинентальных баллистических ракет.

Относительно отношений Северной Кореи с США Минобороны Южной Кореи заявило, что Пхеньян, похоже, стремится создать благоприятные обстоятельства для переговоров с Вашингтоном путем демонстрации жесткой риторики и провокаций.

КНДР не отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о его намерениях возобновить отношения с диктатором Ким Чен Ыном. Пхеньян провел ракетные испытания и показал визит диктатора на базу производства ядерных материалов.

22 января 2025 года сообщалось, что КНДР в течение нескольких месяцев направит в Россию подкрепление.

23 января Буданов заявил, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.

8 февраля стало известно, что Северная Корея станет производить беспилотники, разработанные совместно с Россией.