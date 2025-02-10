Глава военного комитета НАТО: Помешать сотрудничеству РФ и КНДР можно перехватом оружия
Остановить сотрудничество Северной Кореи с Россией можно, в частности, перехватом поставок вооружения. Об этом новый глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил в интервью АрмияInform.
"Прекращение участия Северной Кореи требует усиления санкций, усиления дипломатического давления на Китай и перехвата поставок вооружений посредством разведки и военно-морского сотрудничества", – сказал он.
Драгоне напомнил, что Северная Корея снабжает Россию боеприпасами, ракетами и даже личным составом.
На днях бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" сообщали, что российская оккупационная армия вместе с северокорейскими войсками изменила тактику штурмов на Курском направлении.
"Если раньше наступали в основном техникой, то сейчас бросили на штурм именно пехоту. Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях", – написали тогда военные.
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