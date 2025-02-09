В разведке Южной Кореи говорят, что КНДР направила в Россию тысячи рабочих
В прошлом году Северная Корея отправила тысячи рабочих в Россию, несмотря на резолюцию Совбеза Организации объединенных наций против Пхеньяна, запрещающей это делать. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи.
По данным разведки, в 2024 году КНДР отправила тысячи рабочих на разные строительные площадки по всей России из-за нехватки рабочей силы, вызванной войной РФ против Украины.
Согласно резолюциям Совбеза ООН, в ответ на испытание оружия Северной Кореей, стране запрещено отправлять своих граждан на работу за границу, а все северокорейские рабочие должны были вернуться к декабрю 2019 года.
Северную Корею и Россию подозревают в использовании студенческих виз для отправки северокорейских работников. В 2024 году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи, что примерно в 12 раз больше, чем годом ранее, сообщило Радио Свободная Азия со ссылкой на данные Федеральной службы статистики России.
Среди въехавших в Россию в прошлом году, 7887 человек заявили, что приехали с образовательной целью. Этот шаг случился на фоне постоянной поддержки Северной Кореей военных усилий России против Украины.
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