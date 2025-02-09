У розвідці Південної Кореї кажуть, що КНДР спрямувала до Росії тисячі робітників

Північна Корея (Ілюстративне фото: KCNA)

Торік Північна Корея відправила тисячі робітників у Росію попри резолюцію Радбезу Організації об’єднаних націй проти Пхеньяна, що забороняє це робити. Про це повідомило агентство Yonhap із посиланням на Національну розвідувальну службу Південної Кореї.

За даними розвідки, у 2024 році КНДР відправила тисячі робітників на різні будівельні майданчики по всій Росії через нестачу робочої сили, що викликана війною РФ проти України.

Згідно з резолюціями Радбезу ООН у відповідь на випробування зброї Північною Кореєю, країні заборонено відправляти своїх громадян на роботу за кордон, а всі північнокорейські робітники мали повернутися до грудня 2019 року.

Північну Корею та Росію підозрюють у використанні студентських віз для відправлення північнокорейських працівників. У 2024 році в Росію в'їхав 13 221 громадянин Північної Кореї, що приблизно вдванадцятеро більше, ніж роком раніше, повідомило Радіо Вільна Азія з посиланням на дані Федеральної служби статистики Росії.

Серед тих, хто в'їхав в Росію минулого року, 7887 людей заявили, що приїхали з освітньою метою. Цей крок стався на тлі постійної підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії проти України.