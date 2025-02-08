NHK: Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією

Угоду про розробку дронів укладено в обмін на розгортання Північною Кореєю солдатів у Росії, кажуть співрозмовники

Кім Чен Ин (Фото: KCNA)

Очікується, що в поточному році Північна Корея почне виробляти безпілотники, розроблені спільно з Росією. Про це повідомив японський мовник NHK із посиланням на численних неназваних співрозмовників, обізнаних з планами Пхеньяна.

Вони розповіли, що дві країни досягли угоди, згідно з якою Північна Корея отримує технічну допомогу від Росії для розробки кількох типів безпілотників для масового виробництва.

Ці домовленості з’явилися на тлі зміцнення військових зв’язків між Москвою та Пхеньяном. Минулого року вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Співрозмовники стверджують, що угода про розробку безпілотників укладена в обмін на розгортання Північною Кореєю солдатів для допомоги Росії у війні проти України.

Водночас вони кажуть, що Росія не бажає підтримувати КНДР у розробці ядерної зброї. Вони розповіли, що Москва стурбована тим, що такі фактори, як проведення Пхеньяном ядерних випробувань, ускладнять відносини Північної Кореї зі Сполученими Штатами, а також із сусідніми країнами, зокрема з Китаєм.