КНДР випробувала ракету під час візиту Блінкена до Сеула. Вона пролетіла понад 1100 км

Вважається, що така ракета теоретично може досягнути американських військових баз на Гуамі, що знаходяться приблизно за 3400 км від Пхеньяна

Випробування північнокорейської ракети (Ілюстративне фото: KNCA)

Північна Корея вперше у 2025 році провела запуск балістичної ракети, яка подолала понад 1100 км на схід, перш ніж впасти в море, пишуть агентства Yonhap та Reuters. Це відбулося під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Південної Кореї.

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Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Південної Кореї повідомив, що ракета була запущена близько 12:00 за місцевим часом з району Пхеньяна, пролетівши понад 1100 км.

Вважається, що така ракета теоретично може досягнути американських військових баз на Гуамі, що знаходяться приблизно за 3400 км від Пхеньяна, якщо її випустити на максимальну дальність.

"Сьогоднішній запуск – це нагадування про те, наскільки важлива наша спільна робота", – сказав Блінкен, звертаючись до південнокорейців.