Росіяни вже використали 60 північнокорейських ракет KN-23 проти України: деталі від розвідки
Російські війська вже використали близько 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23 проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк в інтерв’ю Радіо Свобода.
За його словами, точність цих ракет не є високою через застарілі технології їхнього виробництва.
"З іншого боку, вони все-таки становлять небезпеку. Загинути від ракети виробництва 2024 року чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, – різниці немає", – сказав Черняк.
Він також підкреслив, що ці ракети й постачання створюють серйозну загрозу для промисловості України, для населення України та "абсолютно для всіх".
- 25 листопада ГУР показало іноземні компоненти, виявлені у північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24.
- 29 листопада розвідка також повідомила, що з Північної Кореї до Росії передано понад 5 млн снарядів, 100 балістичних ракет малої дальності та 100 артилерійських систем.