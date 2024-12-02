Росіяни вже використали 60 північнокорейських ракет KN-23 проти України: деталі від розвідки

Озброєння має низьку точність, але продовжує бути загрозою для України, заявив представник розвідки

Північнокорейська ракета KN-23 (Фото: Defense Express)

Російські війська вже використали близько 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23 проти України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк в інтерв’ю Радіо Свобода.

За його словами, точність цих ракет не є високою через застарілі технології їхнього виробництва.

"З іншого боку, вони все-таки становлять небезпеку. Загинути від ракети виробництва 2024 року чи загинути від ракети, яка була виготовлена за старими технологіями, – різниці немає", – сказав Черняк.

Він також підкреслив, що ці ракети й постачання створюють серйозну загрозу для промисловості України, для населення України та "абсолютно для всіх".