Россия уже использовала 60 северокорейских ракет KN-23 против Украины: детали от разведки
Российские войска уже использовали около 60 северокорейских баллистических ракет KN-23 против Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода
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По его словам, точность этих ракет не является высокой из-за устаревших технологий их производства.
"С другой стороны, они все-таки представляют опасность. Погибнуть от ракеты производства 2024 года или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям – разницы нет", – сказал Черняк.
Он также подчеркнул, что эти ракеты и поставки создают серьезную угрозу для промышленности Украины, населения Украины и "абсолютно для всех".
- 25 ноября ГУР показало иностранные компоненты, обнаруженные в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24.
- 29 ноября разведка также сообщила, что из Северной Кореи в Россию передано более 5 млн снарядов, 100 баллистических ракет малой дальности и 100 артиллерийских систем.