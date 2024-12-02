Россия уже использовала 60 северокорейских ракет KN-23 против Украины: детали от разведки

Вооружение имеет низкую точность, но продолжает быть угрозой для Украины, заявил представитель разведки

Северокорейская ракета KN-23 (Фото: Defense Express)

Российские войска уже использовали около 60 северокорейских баллистических ракет KN-23 против Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк в интервью Радио Свобода

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По его словам, точность этих ракет не является высокой из-за устаревших технологий их производства.

"С другой стороны, они все-таки представляют опасность. Погибнуть от ракеты производства 2024 года или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям – разницы нет", – сказал Черняк.

Он также подчеркнул, что эти ракеты и поставки создают серьезную угрозу для промышленности Украины, населения Украины и "абсолютно для всех".